Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, как принял решение сменить вероисповедание

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о смене вероисповедания.
«Особое ощущение от глотков шампанского из Кубка Гагарина? Я мусульманин и не пью.
Как пришёл к тому, чтобы принять такое вероисповедание? Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод. Вот пришел к этому и всё. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс — шёл к этому около трёх лет. Долго осознавал себя в этом направлении. Это случилось уже давно — шесть лет назад.
Коран читаю. Пятиразовую молитву соблюдаю.
Пост не соблюдаю в связи со своими большими нагрузками в хоккее? Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я всё понимаю… Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так», — приводит слова Дыбленко «Известия».
В плей-офф на счету 29-летнего игрока обороны 27 матчей и 4 (2+2) очка.
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