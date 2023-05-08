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Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, как принял решение сменить вероисповедание

Защитник ЦСКА Дыбленко рассказал, как принял решение сменить вероисповедание
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Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал о смене вероисповедания.

«Особое ощущение от глотков шампанского из Кубка Гагарина? Я мусульманин и не пью.

Как пришёл к тому, чтобы принять такое вероисповедание? Трудно назвать точный момент и конкретный эпизод. Вот пришел к этому и всё. Решение было взрослое, взвешенное. Много факторов повлияло. Просто это не объяснить. Не было такого, что проснулся и решил. Был долгий процесс — шёл к этому около трёх лет. Долго осознавал себя в этом направлении. Это случилось уже давно — шесть лет назад.

Коран читаю. Пятиразовую молитву соблюдаю.

Пост не соблюдаю в связи со своими большими нагрузками в хоккее? Почему, соблюдаю. Не соблюдал только сейчас в ходе плей-офф. И хочу сказать, чтобы никто примеру моему не следовал. Это не есть хорошо, что я так сделал. Я всё понимаю… Просто многие люди подумают, что если ему так можно, то и я сделаю так», — приводит слова Дыбленко «Известия».

В плей-офф на счету 29-летнего игрока обороны 27 матчей и 4 (2+2) очка.

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