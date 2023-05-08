«Сделай или умри». Форвард «Торонто» Мэттьюс — о четвёртом матче в серии с «Флоридой»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс поделился ожиданиями от четвёртой игры в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» после поражения в третьем матче (0-3 в серии).
«Нужно продолжать давить. Необходимо продолжать ставить нашу работу превыше всего остального и просто верить друг в друга, в то, что мы справимся. Теперь это «сделай или умри», — приводит слова Мэттьюса Sportsnet.
Напомним, в третьем матче серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли «Флорида Пантерз» принимала «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.
Четвёртая игра состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.
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