Палат — 4-й игрок из Чехии после Ягра, Элиаша и Крейчи, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Ондржей Палат – четвёртый игрок из Чехии, набравший 100 очков в плей-офф НХЛ. 32-летний форвард набрал 2 (1+1) очка в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (8:4).

В активе Палата 7 (3+4) очков в текущем плей-офф. Всего за карьеру в НХЛ у форварда 101 (51+50) балл в 148 кубковых матчах. Палат дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Как сообщает пресс-служба лиги, в истории НХЛ только три игрока из Чехии набрали больше баллов в матчах плей-офф. Это Яромир Ягр (201 в 208 играх), Давид Крейчи («Бостон», 128 в 160) и Патрик Элиаш (125 в 162).

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч между командами состоится 10 мая в Ньюарке, начало – в 2:00 мск.