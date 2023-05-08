Александр Сёмин поделился ожиданиями от матча «России 25» в Красноярске

Двукратный чемпион мира в составе сборной России, президент красноярского «Сокола» Александр Сёмин прокомментировал матч «России 25» в Красноярске.
«В нынешней ситуации наша сборная не так много играет. Спасибо ФХР, что устроили такое турне по России, очень рад, что стали ездить по городам России, а не только в Москве и Питере, думаю, это популяризирует хоккей, среди тех же мальчишек. У меня такого шанса посмотреть на сборную не было, основную ли или ребят до 25 лет. Думаю, это сплачивает, в такое время играть в хоккей без чемпионата мира — сами понимаете, как-то… Но ребята молодцы, играют за сборную, и неважно, где ты играешь за сборную.
Мероприятия, посвящённые войне? Это не просто так. Вечная память тем людям, которые подарили нам мирное небо над головой, мы будем всегда о них помнить и они будут в наших сердцах. Совет молодому поколению? Надо побольше читать истории и узнавать, что было в те времена. Думаю, много кто этого не знает.
Кто из моих родственников воевал? У мамы дед ходил на войну в 1942-м, год пробыл там, его контузило и он вернулся парализованным. Он умер, когда я был маленьким, помню отчётливо. У меня племянница каждый год ходит с его портретом [на «Бессмертный полк»].
Играли ли 9 мая? Матчи все помню, было весело, да и в Квебеке вы помните, как сборная играла. Конечно, самый запоминающийся матч — финал, 9 мая выходим играть за Россию. В конце сезона у нас каждую игру аншлаг, завтра тем более, поддержка, думаю, будет самая сумасшедшая. Думаю, Россия выиграет 5:2, желаю удачи сборной», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 8 мая 2023
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