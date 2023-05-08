Конюшков — о 62-летнем Ларионове: внешний вид подтверждает правильность взглядов на еду

Защитник системы «Торпедо» Богдан Конюшков высказался о рационе в молодёжной команде нижегородского клуба «Чайке» и вспомнил взгляды на еду наставника «Торпедо» Игоря Ларионова.

«В «Чайке» рацион не такой строгий, как в «Торпедо»? Да, но мне в этом плане было проще.Я и до Игоря Николаевича Ларионова старался правильно питаться и это вошло в привычку. Уже сам не хочу вредную пищу. Максимум, что я могу купить в фастфуде, когда мы идем туда с друзьями – это кофе. Не потому, что мне нельзя. Я могу себе это позволить, просто не хочу.

Внешний вид Игоря Николаевича только подтверждает правильность и важность его взглядов на еду. То, как человек выглядит в свои 62 года – это просто грандиозно!» — приводит слова Конюшкова пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги на официальном сайте.