Сергеев — об игре Полтапова: не стала сюрпризом. Мастеровитый, быстрый пацан
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Защитник ЦСКА Артём Сергеев оценил выступления 20-летнего одноклубника Прохора Полтапова в минувшем сезоне.
«Для меня не стало сюрпризом то, что он здорово сыграл. Когда долго ждёшь шанса, ты им воспользуешься. Прохор — мастеровитый, быстрый пацан. Это видно. Он обученный, что он и доказал», — приводит слова Сергеева пресс-служба Континентальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Прохор Полтапов в прошедшем сезоне регулярного чемпионата принял участие в 55 матчах, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «+4». В плей-офф Кубка Гагарина нападающий отметился 5 (2+3) набранными очками в 19 встречах. Вместе с ЦСКА Полтапов выиграл Кубок Гагарина. Летом 2021 года во втором раунде драфта НХЛ его выбрала команда «Баффало Сэйбрз».
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