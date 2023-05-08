Форварда «Нью-Джерси» Татара оштрафовали за отмашку клюшкой по спине Ахо

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Томаш Татар получил штраф в $ 5 тыс. (€ 4,54 тыс.) за отмашку по спине финского форварда «Каролины Харрикейнз» Себастьяна Ахо. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Штраф 32-летнему хоккеисту выписали за инцидент, произошедший в первом периоде третьего матча полуфинала Восточной конференции Кубка Стэнли, закончившийся победой «Дэвилз» со счётом 8:4 (1-2). Татар наносил удар по воротам Фредерика Андерсена, а рядом оказавшийся Ахо попал по спине Татара. Томаш отмахнулся клюшкой и попал по спине обидчика. За нарушение Татара удалили на две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Четвёртый матч противостояния «Дэвилз» и «Харрикейнз» состоится 10 мая.