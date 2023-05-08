Самсонов чувствует себя лучше, но участие в 4-м матче с «Флоридой» под вопросом — TSN

Вратарь «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов, получивший травму по ходу третьего матча полуфинальной серии Восточной конференции Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» (2:3), чувствует себя лучше. Об этом заявил главный тренер канадской команды Шелдон Киф. Информацию с его слов передаёт TSN.

26-летний Самсонов пройдёт дополнительное обследование, включая МРТ. Его участие в четвёртом матче серии, который состоится 11 мая, под вопросом. Напомним, Самсонова заменили на 21-й минуте после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому моменту россиянин сделал восемь сейвов.

В предыдущем раунде Кубка Стэнли «Флорида» обыграла в серии «Бостон Брюинз». «Торонто», в свою очередь, прошёл «Тампа-Бэй Лайтнинг».