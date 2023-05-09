Таварес, Нюландер, Мэттьюс и Марнер впервые не забили в трёх матчах подряд

Лидеры атак «Эдмонтон Ойлерз» Джон Таварес, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс не забросили ни одной шайбы за три матча противостояния с «Флоридой Пантерз» (0-3). Это первый случай в истории квартета, когда ни один из его представителей не забросил ни шайбы в трёх встречах подряд. Об этом сообщает журналистка Амали Бенжамин в «Твиттере».
Ранее главный тренер «Пантерз» Пол Морис назвал российского вратаря своей команды Сергея Бобровского причиной, по которой лидеры соперника уходят со льда без заброшенных шайб. Отметим, что зарплаты Тавареса, Нюландера, Марнера и Мэттьюса составляют практически половину (49%) от всей зарплатной ведомости «Эдмонтона».
Четвёртая игра в серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.
- 9 мая 2023
-
09:39
-
09:28
-
09:04
-
08:39
-
08:28
-
08:15
-
06:23
-
04:56
-
04:18
- 8 мая 2023
-
23:55
-
23:35
-
22:55
-
22:11
-
22:05
-
21:41
-
21:26
-
21:22
-
21:05
-
20:45
-
20:28
-
20:10
-
19:45
-
19:20
-
19:01
-
18:35
-
18:07
-
17:57
-
17:37
-
17:23
-
17:18
-
17:08
-
16:36
-
16:26
-
15:51
-
15:46