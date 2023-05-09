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Таварес, Нюландер, Мэттьюс и Марнер впервые не забили в трёх матчах подряд

Таварес, Нюландер, Мэттьюс и Марнер впервые не забили в трёх матчах подряд
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Лидеры атак «Эдмонтон Ойлерз» Джон Таварес, Вильям Нюландер, Митчелл Марнер и Остон Мэттьюс не забросили ни одной шайбы за три матча противостояния с «Флоридой Пантерз» (0-3). Это первый случай в истории квартета, когда ни один из его представителей не забросил ни шайбы в трёх встречах подряд. Об этом сообщает журналистка Амали Бенжамин в «Твиттере».

Ранее главный тренер «Пантерз» Пол Морис назвал российского вратаря своей команды Сергея Бобровского причиной, по которой лидеры соперника уходят со льда без заброшенных шайб. Отметим, что зарплаты Тавареса, Нюландера, Марнера и Мэттьюса составляют практически половину (49%) от всей зарплатной ведомости «Эдмонтона».

Четвёртая игра в серии четвертьфинала плей-офф Кубка Стэнли состоится на льду «пантер» в ночь на 11 мая в 2:00 мск.

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