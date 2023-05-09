Чезганов: приятно обыграть сборную России, было два сокрушительных поражения в Челябинске

Нападающий сборной Беларуси Егор Чезганов оценил выступление команды на турнире в Казахстане и поделился ожиданиями от предстоящих матчей со сборной «Россия 25».

«Какие в целом впечатления от турнира в Казахстане? Эмоции положительные. Мы приехали сюда после двух, можно сказать, сокрушительных поражений в Челябинске, хотелось реабилитироваться. Перестроили игру, было приятно обыграть сборную России, но впереди ещё несколько игр с ними, в том числе и в Минске. Приглашаю болельщиков на игры, давно мы не играли дома, и мы хотим порадовать зрителей и выигрывать каждый матч», — приводит слова Чезганова пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь на официальном сайте.

Сборная «Россия 25» и команда Беларуси сыграют сегодня, 9 мая, в Красноярске. Начало — в 12:00 мск.