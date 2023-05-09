Барбашёв — в списке «теневых» героев Кубка Стэнли — 2023 по версии The Athletic

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв включён в список «теневых» героев Кубка Стэнли — 2023 по версии The Athletic.

«Иван Барбашёв был идеальным выбором в дедлайн. Форвард забил четыре гола и отдал две результативные передачи в восьми матчах плей-офф. «Вегас» разгромил соперников, создавая опасные моменты с Барбашёвым на льду, и это привело к разнице голов 9:3 за время его игры в формате «5х5». Барбашёв был особенно полезен в первом матче с «Эдмонтоном», где пара его своевременных голов переломила ход матча в пользу «Вегаса», — сказано в статье.

Также в списке Джастин Шульц («Сиэтл»), Уайатт Джонстон («Даллас»), Густав Форслинг («Флорида»), Сет Джарвис («Каролина»), Майкл Маклауд («Нью-Джерси»), Вильям Карлссон («Вегас»), Люк Шенн («Торонто»), Бретт Кулак («Эдмонтон») и Ээту Луостаринен («Флорида»).