Дыбленко: в ЦСКА психологически устойчивые люди, мы не разваливаемся как команда

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об особенностях команды в текущем сезоне. Напомним, армейцы выиграли Кубок Гагарина, одолев в финальной серии «Ак Барс» со счётом 4-3.
«В чём фишка этого ЦСКА? Здесь психологически устойчивые люди. Не разваливаемся как команда. Когда много пропускаем, то не паникуем, стабильно играем, продолжаем действовать так же, как до этого. Гнём свою линию и добиваемся своего.
Понимал ли, что это может быть последним шансом на трофей? Я хотел и мечтал его выиграть. И тут все в раздевалке мечтали. Неважно, что многие ребята до этого уже выигрывали Кубок Гагарина. Они хотели ещё выиграть, сохранили эти эмоции. Вот так всё совпало у нас», — приводит слова Дыбленко «Известия».
Ранее Дыбленко рассказал о смене вероисповедания.
- 9 мая 2023
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