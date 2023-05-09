Дыбленко: в ЦСКА психологически устойчивые люди, мы не разваливаемся как команда

Защитник ЦСКА Ярослав Дыбленко рассказал об особенностях команды в текущем сезоне. Напомним, армейцы выиграли Кубок Гагарина, одолев в финальной серии «Ак Барс» со счётом 4-3.

«В чём фишка этого ЦСКА? Здесь психологически устойчивые люди. Не разваливаемся как команда. Когда много пропускаем, то не паникуем, стабильно играем, продолжаем действовать так же, как до этого. Гнём свою линию и добиваемся своего.

Понимал ли, что это может быть последним шансом на трофей? Я хотел и мечтал его выиграть. И тут все в раздевалке мечтали. Неважно, что многие ребята до этого уже выигрывали Кубок Гагарина. Они хотели ещё выиграть, сохранили эти эмоции. Вот так всё совпало у нас», — приводит слова Дыбленко «Известия».

Ранее Дыбленко рассказал о смене вероисповедания.