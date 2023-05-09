Генменеджер «Бостона» высказался о будущем Орлова, Бертуцци и Хэтэуэя

Генеральный менеджер «Бостон Брюинз» Дон Суини прокомментировал ситуацию с игроками Дмитрием Орловым, Тайлером Бертуцци и Гарнетом Хэтэуэем.

«Я не могу просто подписать этих игроков. У нас есть ограничения из-за потолка зарплат. Вероятно, я мог бы подписать одного из этих трёх игроков. Грядут изменения в составе, «Бостон» уже не будет прежней командой», — приводит слова Суини журналист Шон Хатчеон в своём «твиттере».

В составе «Бостона» Орлов набрал 17 (4+13) очков в 23 играх регулярки и 8 (0+8) — в плей-офф. Контракт Дмитрия истекает по окончании нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

Нападающий Тайлер Бертуцци сыграл за «Брюинз» 28 матчей, в которых набрал 26 (9+17) очков. На счету Хэтэуэя 32 матча в составе «мишек» и 7 (4+3) результативных баллов.