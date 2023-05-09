Sport.cz: капитан сборной Словакии пропустит ЧМ из-за возможного перехода в КХЛ

Защитник сборной Словакии Мартин Гернат, как ожидается, пропустит предстоящий чемпионат мира из-за травмы. Об этом сообщил врач команды Павол Лауко.

Однако, как утверждает чешский портал Sport.cz со ссылкой на свои источники, настоящая причина пропуска турнира — возможный переход игрока в КХЛ. Напомним, 7 мая «Чемпионат» сообщал, что 30-летний защитник близок к переходу в «Локомотив».

Игрок обороны в 2022 году стал бронзовым призёром Олимпиады в Пекине, победив со Словакией в матче за третье место сборную Швеции со счётом 4:0.

Напомним, руководство Словацкой ассоциации хоккея с шайбой в марте приняло решение, что игроки из Континентальной хоккейной лиги не будут выступать за сборную страны из-за ситуации на Украине.