Самсонов пропускает утреннюю тренировку «Торонто»

Североамериканский журналист Люк Фокс в своём «твиттере» сообщил, что российский голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Самсонов пропускает утреннюю тренировку команды.

Ранее TSN сообщал, что 26-летний вратарь пройдёт дополнительное обследование, включая МРТ. Его участие в четвёртом матче серии, который состоится в ночь на 11 мая, под вопросом.

Напомним, Самсонова заменили на 21-й минуте третьего матча между «Флоридой» и «Торонто» (3:2 ОТ) после столкновения с одноклубником Люком Шенном. К этому моменту россиянин сделал восемь сейвов.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.