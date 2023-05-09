Каменев — об удалении Юдина за удар головой: я спровоцировал, извиняюсь, но это игра

Форвард ЦСКА Владислав Каменев признал, что провоцировал защитника «Ак Барса» Дмитрия Юдина в финальной серии плей-офф КХЛ.

«Юдина я провоцировал, скажу честно. Плей-офф для этого и существует, что когда тебя бьют, ты должен терпеть и не отвечать. Я спровоцировал, да, согласен. Много таких моментов бывает, и мне так же прилетает. Тебя на «пятаке» по рёбрам бьют, но ты должен терпеть.

Извиняюсь, ничего личного, но это игра. Для победы я готов так же делать. Если бы меня били, я бы, наверное, не ответил. Ты должен выходить и потом уже дальше отвечать по правилам или… ну или чтобы этого не видели», — сказал Каменев в эфире телеканала КХЛ.

Напомним, на четвёртой минуте третьего периода пятого матча финала Кубка Гагарина защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин получил двойной малый штраф за удар головой игрока ЦСКА Каменева, находившегося на скамейке запасных.

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