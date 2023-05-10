Павелски сравнялся с Малкиным и Овечкиным по голам в большинстве в матчах плей-офф НХЛ

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забил один гол в четвёртом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (6:3).

Этот гол стал 28-м в карьере форварда в большинстве в матчах плей-офф НХЛ. Таким образом, Павелски повторил результат нападающих Евгения Малкина, Александра Овечкина и защитника Дени Потвена.

Также Павелски повторил рекорд НХЛ по количеству голов в одной серии плей-офф для игроков 38 лет и старше. На счету ветерана уже шесть голов в серии с «Сиэтлом». Ранее такой результат показал нападающий «Анахайма» Теему Селянне в четвертьфинале конференции в 2011 году с «Нэшвиллом».

Напомним, в Сиэтле на «Климат Пледж-Арене» прошёл третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги (1/2 финала Востока), в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Даллас Старз». Игра закончилась победой «Далласа» со счётом 6:3.