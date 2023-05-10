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Главный тренер «Нью-Джерси» — об 1:6 от «Каролины»: разочарован нашей игрой в важном матче

Главный тренер «Нью-Джерси» — об 1:6 от «Каролины»: разочарован нашей игрой в важном матче
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Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф поделился эмоциями от разгромного поражения в четвёртом матче серии с «Каролиной» (1:6). После этого поражения хоккеисты «Дэвилз» уступают в серии со счётом 1-3.

«Сегодня я был разочарован нашей игрой в важнейшем матче серии. «Каролина» после прошлого поражения перевернула игру. Они лучше боролись за шайбы, выиграли больше единоборств. Играть в плей-офф — это тяжело. Мы не показали достаточно высокий уровень, чтобы сегодня вечером выиграть хоккейный матч», — цитирует Раффа официальный сайт лиги.

Напомним, Рафф является одним из трёх претендентов на получение награды лучшему тренеру регулярного чемпионата.

Следующий матч серии состоится на площадке «Каролины» 12 мая.

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