«В Челябинске каждый человек разбирается в хоккее». Антипин — о переходе в «Трактор»

Защитник «Трактора» Виктор Антипин поделился эмоциями от перехода в челябинский клуб и рассказал, почему сделал такой выбор. Игрок обороны отметил челябинских болельщиков и их поддержку на домашних матчах «Трактора».

«Сначала было предложение через агента. Была, так скажем, большая заинтересованность, что сильно подкупило. Конечно, я знаком с главным тренером. С Анваром Гатиятулиным удалось поработать в сборной ещё в былые времена. Заинтересованность была с обеих сторон, поэтому пришли к этому решению.

В Челябинске всегда отличная атмосфера, болельщики всегда очень хорошо поддерживают команду, это очень чувствуется. Из-за этого тяжело было играть против «Трактора». Для меня на самом деле любая встреча в Челябинске была тяжёлой. Команда дома хорошо играла всегда. Рад присоединиться к такой команде, как «Трактор». Все знают, что это за клуб, какие у него задачи. Буду сильно стараться, чтобы помочь команде достойно отыграть в предстоящем сезоне и порадовать болельщиков. Все в курсе, как люди относятся к хоккею в Челябинске, здесь каждый человек знает эту игру, разбирается в ней. Нам нужно полностью отдаваться и порадовать их.

Цели на новый сезон? В первую очередь, нужно будет повысить командные результаты. Скажем так, прошлый сезон вышел у «Трактора» не совсем удачным. Все знают, что это за команда, какие перед ней ставятся цели. Все хотят доказать, реабилитироваться и показать хороший результат в новом сезоне. Соответственно, я тоже должен быть полностью готов к этому и приложить все силы, чтобы команда добилась поставленных результатов. Сделать это своей хорошей игрой, как было раньше», — цитирует защитника пресс-служба челябинского клуба.

Соглашение «Трактора» с Антипиным рассчитано на один сезон. В сезоне-2022/2023 защитник защищал цвета «Салавата Юлаева». За свою карьеру в КХЛ 30-летний защитник сыграл 650 матчей, в которых набрал 209 (72+137) очков.