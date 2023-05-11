Макдэвид стал первым со времён Малкина игроком с 100 ассистами за сезон, включая плей-офф

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвёртом матче серии с «Вегасом» (4:1). Всего на счету канадца в текущем сезоне стало 170 (69+101) очков в 92 матчах с учётом регулярного чемпионата и плей-офф.
Таким образом, Макдэвид стал первым игроком НХЛ с сезона-2008/2009, кто отдавал минимум 100 результативных передач за сезон, включая матчи плей-офф. В последний раз такой результат показывал российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отдавший ровно 100 передач за сезон с учётом плей-офф.
Макдэвид завершил регулярный чемпионат с 153 (64+89) очками в 82 матчах и добавил к ним 17 (5+12) очков в 10 встречах плей-офф.
«Эдмонтон» сравнял счёт в серии 2-2. Следующий матч состоится на площадке «Вегаса» 13 мая.
- 11 мая 2023
-
10:45
-
10:30
-
10:21
-
10:10
-
09:50
-
09:30
-
09:20
-
09:02
-
08:45
-
08:30
-
08:17
-
07:55
-
07:49
-
07:02
-
06:53
-
06:39
-
05:24
-
04:38
-
02:27
- 10 мая 2023
-
23:30
-
23:11
-
22:41
-
22:27
-
22:09
-
21:50
-
21:28
-
21:15
-
20:35
-
20:10
-
20:05
-
19:43
-
19:33
-
19:15
-
18:44
-
18:26