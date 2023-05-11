Фёдоров ответил на вопрос, какая серия в прошедшем плей-офф КХЛ была самой сложной

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров ответил на вопрос, какая серия плей-офф в прошедшем сезоне была наиболее сложная, и сравнил ощущения от победы в Кубке Гагарина и Кубке Стэнли.
«Самая сложная серия в плей-офф? Тот же Игорь Никитин (главный тренер «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») много работал с основной нашей командой. С моей точки зрения каждая проигранная игра в каждой серии добавляла масла в огонь. Все серии по-своему были сложными и имели разное значение.
Ощущение от выигрыша Кубка Стэнли и Кубка Гагарина? Нет, ощущения не сравнимы. Там я был игроком, а здесь я тренер. Когда я был игроком, были силы праздновать. Сейчас последние два года ты отключаешься от вселенной после финальной сирены в любой составляющей.
Без понятия, как бы нынешний ЦСКА выглядел в НХЛ. Когда советский ЦСКА ездил в Северную Америку и играл в декабре несколько матчей, те ребята отдыхали и не так серьёзно нас воспринимали. Мы выигрывали матчей больше, чем проигрывали», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Фёдоров является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».
- 11 мая 2023
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