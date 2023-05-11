Есмантович: у Фёдорова есть мысли об усилении тренерского штаба ЦСКА
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что в ближайшее время на Наблюдательном совете клуба решится вопрос об усилении текущего тренерского штаба армейцев.
«Через полтора часа мы встречаемся по обсуждению того, когда состоится Наблюдательный совет клуба. У Сергея Викторовича есть мысли по усилению тренерского штаба, мы с ним обсуждали этот вопрос. Вопрос, как и кем мы будем усиливать, он немного открыт. Мы очень надеемся, что Наблюдательный совет состоится в ближайшее время, как только освободится его председатель Игорь Сечин. Затягивать это не нужно», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
На посту главного тренера ЦСКА Фёдоров выиграл подряд два Кубка Гагарина.
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