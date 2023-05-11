«Сочи» подписал контракт с канадским защитником Грэмом

Канадский защитник Джесси Грэм стал игроком «Сочи», сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на два года и носит односторонний характер.

Минувший сезон стал для канадца первым в КХЛ. За 66 матчей в составе «Барыса» Грэм набрал 19 (0+19) очков при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 20 минут 3 секунды.

В сезоне-2021/2022 Грэм играл за «Аугсбург» в Немецкой хоккейной лиге. В 52 матчах чемпионата он набрал 42 (3+39) очка при показателе полезности «+3», став лучшим бомбардиром в своей команде и вторым по результативности среди защитников лиги. Предыдущие три года канадец провёл в европейских чемпионатах, где, кроме «Аугсбурга», выступал за словацкую «Нитру» и финскую «КалПу».

В активе Грэма шесть сезонов в АХЛ и 215 матчей за «Бриджпорт Саунд Тайгерз», «Сан-Антонио Рэмпейдж» и «Ютику Кометс», в которых он набрал 88 (19+69) очков.