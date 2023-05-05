Защитник Мачулин обменян в «Сочи» из московского «Динамо»

Защитник Василий Мачулин обменян в ХК «Сочи» из московского «Динамо» на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба москвичей. Таким образом, игрок обороны продолжит выступать за «Сочи» уже не на правах аренды, как это было с декабря 2022 года, а в рамках полноценного контракта.

В прошедшем сезоне КХЛ 20-летний защитник провёл за «Сочи» 21 матч, в котором набрал пять очков — забросил две шайбы и отдал три результативные передачи. Показатель полезности игрока обороны составил «-11». Прошедший сезон стал дебютным для Мачулина в КХЛ.

Напомним, «Сочи» завершил сезон на последнем месте в общей таблице КХЛ. Московское «Динамо» в первом раунде плей-офф КХЛ уступило нижегородскому «Торпедо» в шести матчах.