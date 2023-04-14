Стал первым после Гретцки, удержал крутой рекорд, потерял отца. Итоги сезона для Овечкина

Сезон «Вашингтона», такой длинный, изнурительный и полный разочарований, завершён поражением в последнем матче с «Нью-Джерси». «Кэпс» вели в нём 3:0 и 4:1, но в третьем периоде опустили руки и в итоге отдали матч в овертайме.

Александр Овечкин не смог порадовать болельщиков заброшенной шайбой, но отметился второй передачей на гол Расмуса Сандина, набрав в итоге 75 очков в 73 матчах. Солидное число, учитывая все пертурбации этого сложного и противоречивого года.

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Несмотря ни на что, в этом сезоне у Овечкина были приятные и памятные моменты. Особенно декабрь, когда Ови оформил два хет-трика за две недели. Первый, который стал историческим, он даже предсказал в день матча с «Чикаго», а потом перешёл от слов к делу. Капитан «Вашингтона» стал третьим игроком в истории НХЛ, добравшимся до отметки 800 голов за карьеру.

Восьмую сотню Ови преодолел всего за 162 матча, а затем после небольшой безголевой паузы оформил дубль в матче с «Виннипегом» и обогнал Горди Хоу, став первым снайпером после Уэйна Гретцки.

В первой половине сезона Ови не пропустил ни одного матча, забросил 29 шайб и был в тройке лидеров снайперской гонки, всего лишь на четыре гола уступая Коннору Макдэвиду. В феврале он съездил на Матч звёзд НХЛ, где вышел на лёд вместе со старшим сыном Серёжей и помог ему исполнить лучший буллит вечера. Такие моменты ценны тем, что это память на всю жизнь для всей семьи.

2023 год начался красиво, с очередного хет-трика Ови, но уже в феврале капитан «Вашингтона» сорвался в Москву. Его папа скончался 15 февраля из-за тяжёлой болезни. Михаил Викторович Овечкин занимал важное место в жизни сына – он пестовал его с самого детства, растил в нём великого снайпера, всегда был рядом – ходил на игры, тренировки, был вовлечён в жизнь команды. Когда здоровье ухудшилось, поддерживал Сашу из России. Его смерть стала большим ударом и невосполнимой утратой для Александра.

Из-за смерти папы Ови пропустил четыре матча, ещё шесть – по причине различных травм. Не слишком серьёзных, в Америке писали, что если бы «Вашингтон» выходил в плей-офф, то Ови был бы готов биться. Но вторую часть сезона «столичные» не смогли записать себе в актив, развалившись в ключевой момент.

До февраля у «Вашингтона» всё складывалось более чем неплохо – они шли четвёртыми в Столичном дивизионе, набрав 60 очков в 53 встречах, держались в восьмёрке. Но в последние два с половиной месяца «столичные» показали второй результат в лиге с конца – всего восемь побед и 20 очков в 29 матчах.

Тем не менее Ови смог в 13-й раз забросить не менее 40 шайб за сезон, побив рекорд, который ранее принадлежал Гретцки. Он сделал это в особенный день, когда ему устроили торжественную церемонию в честь выхода на второе место в списке снайперов. Тогда ещё «столичные» продолжали борьбу за плей-офф, но на финише регулярки они смогли выиграть всего 2 матча из 10 и впервые за последние девять лет пролетели мимо кубковых баталий.

Александр Овечкин с семьёй на церемонии в свою честь Фото: Соцсети «Вашингтон Кэпиталз»

«Отстойно играть, когда потерял шансы на попадание в плей-офф. Надо искать энергию, эмоции. Можете спросить любую вылетевшую команду – сложно найти мотивацию играть. Мы играем ни за что. Тяжело находить энергию, тяжело заставлять себя показывать тот уровень, который от тебя ждут.

Сезон окончен, ничего не поделать. Я всегда говорю – каждое очко важно. Надо набрать как можно больше баллов на старте, чтобы не попадать в такую ситуацию, как мы два месяца назад. И уже тяжело было догнать. Да, мы всё равно были в трёх-четырёх очках от восьмёрки, но всё изменилось. Ничего не попишешь.

У нас будет много времени подумать о себе, отдохнуть, потому что многие у нас травмированы. Некоторые играли с повреждениями, нам нужно время восстановиться, чтобы стать лучше в следующем году», — сказал Овечкин после заключительного матча сезона.

В этом году он также удержал крутой рекорд, хотя от него это никак не зависело. Коннор Макдэвид весь сезон забивал и набирал очки с сумасшедшей скоростью, выбил больше 150 результативных баллов, но остановился в одном шаге от голевого рекорда XXI века, который по-прежнему принадлежит Овечкину (65 голов за сезон).

Рекорды созданы, чтобы их бить, и этот рекорд Ови однажды падёт, тем более лига постоянно работает над повышением результативности игры. А сам Овечкин в новом сезоне продолжит идти за своим главным рекордом – чтобы догнать, ему осталось забросить 72 шайбы.