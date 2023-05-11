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«Филадельфия» утвердила нового генменеджера и президента по хоккейным операциям

«Филадельфия» утвердила нового генменеджера и президента по хоккейным операциям
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«Филадельфия Флайерз» на своём официальном сайте объявила о назначении Даниэля Бриера на должность генерального менеджера команды. Кит Джонс стал президентом «лётчиков» по хоккейным операциям.

Отмечается, что президент по хоккейным операциям будет руководить стратегическим направлением всех аспектов отдела, сотрудничая с бизнесом. Генеральный менеджер несёт ответственность за все хоккейные решения, связанные с подписанием контрактов, обменами и выбором на драфтах, а также за скаутингом, развитием игроков, составлением состава.

Отдельно сказано, что главный тренер Джон Торторелла останется главным тренером команды.

Напомним, в марте «Филадельфия» уволила президента по хоккейным операциям и генменеджера Чака Флетчера и назначила Бриера исполняющим обязанности генерального менеджера.

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