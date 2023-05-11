Тренер вратарей ЦСКА рассказал о работе Сорокина и Федотова на тренировках

Тренер вратарей ЦСКА Сергей Наумов рассказал о работе на тренировках с голкиперами Ильёй Сорокиным и Иваном Федотовым.
«Илюха Сорокин, по мне, сам очень хорошо знает предмет своей работы. Не скажу, что в этом он профессор или академик, но он реально досконально впитывал все слова, которые я ему говорил. Вопрос был только в том, чтобы дать ему понять, что это работает, чтобы он поверил в те требования, которые ему предъявляют. И тогда всё шло как по маслу.
Ну и Иван Федотов также сам очень вдумчиво и внимательно на себя примеряет наши требования. Сам что-то предложит со своей стороны и обдумает. В общем, работа с вратарями — процесс творческий. И во многом строится на общении», — цитируют Наумова «Известия».
Напомним, Федотов в данный момент проходит службу в рядах ВС РФ. Илья Сорокин с «Нью-Йорк Айлендерс» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли — 2023, уступив «Каролине Харрикейнз» (2-4).
- 11 мая 2023
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