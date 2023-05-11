Голкипер «Торонто» Самсонов пропустит пятый матч с «Флоридой»

Российский голкипер Илья Самсонов пропустит пятый матч «Торонто Мэйпл Лифс» в серии второго раунда плей‑офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (1-3) из‑за травмы, сообщает журналист Марк Мастерс в своём «твиттере».
По словам главного тренера канадского клуба Шелдона Кифа, Самсонов ни разу не тренировался на льду с момента получения травмы в третьем матче между «Флоридой» и «Торонто» (3:2 ОТ) после столкновения с одноклубником Люком Шенном. Место в воротах в пятом матче займёт Джозеф Уолл.
В текущем розыгрыше Кубка Стэнли Илья провёл за канадский клуб девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13.
Пятый матч в серии «Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» состоится на льду «кленовых листьев» в ночь на 13 мая (2:00 мск).
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