«Спасибо Ярославлю за всё». Мисюль обратился к болельщикам после ухода из «Локомотива»

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, подписавший контракт с клубом НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз», обратился к болельщикам ярославской команды с благодарностью.
«Что скажу болельщикам «Локомотива» на прощание? С самого детства начинал играть в «Локомотиве». Прошёл все ступени, от детской школы до главной команды, включая молодёжку. Ярославль стал моим родным городом. Очень благодарен всей системе, руководству клуба и всем тренерам, с кем я работал. Благодарен моему первому тренеру Ивану Рудольфовичу Выдрякову.
Был рад играть за «Локомотив». Отличное время в моей жизни. Спасибо нашим прекрасным болельщикам, которые ходили на все игры и заполняли стадион. В ковидный сезон очень сильно сказалось то, что мы играли без них. Тогда было тяжело, и очень приятно, что, как только разрешили ходить на хоккей, люди вернулись на трибуны. Хотел бы сказать спасибо Ярославлю за всё», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Мисюлем читайте на «Чемпионате» завтра, 12 мая, в 10:00.
- 11 мая 2023
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