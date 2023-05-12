Мисюль — об игре за сборную «Россия 25»: всегда хочется выступить за Россию, за страну

Защитник сборной «Россия 25» Даниил Мисюль прокомментировал выступление за национальную команду.

«Всегда приятно, когда приходит вызов из национальной команды. Всегда хочется этого, потому что хочется выступить за Россию, за страну. Поэтому испытал только самые положительные эмоции и был очень рад.

У меня не было такого, что я настолько сильно устал, чтобы уже не мог играть или тренироваться. Действительно позади остался тяжёлый сезон, и определённая усталость присутствовала, но лично у меня появляются дополнительные силы, когда вызывают в сборную страны. Никаких раздумий относительно приезда в команду не было», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Даниилом Мисюлем читайте на «Чемпионате» сегодня, 12 мая, в 10:00.