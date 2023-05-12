Мисюль: «Локомотиву» был нужен Кубок Гагарина. Никто не удовлетворён итогом сезона

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль подвёл итог сезона для ярославского клуба. Напомним, железнодорожники проиграли в Кубке Гагарина ЦСКА со счётом 3-4 в серии.
«Оценка сезону «Локомотива»? Не знаю, какую оценку тут можно поставить. Мы все шли к Кубку Гагарина, хотели выиграть титул, но вылетели во втором раунде. Седьмая игра там была или не седьмая – это уже не так важно. Нам был нужен кубок, и думаю, что никто в команде не удовлетворён итогом сезона.
В серии с ЦСКА отыгрались с 1-3, но в последнем матче чего-то не хватило. Сложно сказать, чего именно. Видимо, в седьмой игре ЦСКА просто оказался опытнее. У их хоккеистов большое количество кубкового опыта, и в этом мы им уступили», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Мисюлем читайте на «Чемпионате»:
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