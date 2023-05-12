Мисюль: к новому сезону у меня будет совершенно другая подготовка, нежели в КХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль рассказал, как планирует готовиться к новому сезону.

«Когда меня выбрали на драфте НХЛ, на тот момент у меня был контракт с «Локомотивом». Тогда я не мог уехать за океан, но желание такое у меня было, и я уже задумывался о том, что буду делать по истечении контракта. В этом году много размышлял о дальнейшем пути и принял такое решение.

Конечно, у меня будет совершенно другая подготовка, потому что в России всё происходит по-другому, нежели в Америке. Там все готовятся самостоятельно, и потом всего неделя с командой. В России ты готовишься к летнему сбору, после чего проходишь его вместе с командой. Поэтому сейчас мне придётся тренироваться индивидуально, и это будет совсем по-другому», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мисюлем читайте на «Чемпионате»: