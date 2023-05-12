Мисюль — об отъезде в НХЛ: Никитин и Юшкевич говорили своё мнение на этот счёт
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Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль рассказал об общении с тренерами «Локомотива» Игорем Никитиным и Дмитрием Юшкевичем про отъезд в Национальную хоккейную лигу.
«И с Игорем Никитиным, и с Дмитрием Юшкевичем у нас было достаточно разговоров на эту тему. Они говорили своё мнение на этот счёт, я выражал своё. Они говорили, что понимают, что НХЛ – это моя мечта, и не будут как-то меня удерживать. Просто выскажут своё мнение, а я уже буду принимать решение», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
22-летний игрок обороны в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за «Локомотив» провёл 67 матчей, в которых набрал 8 (0+8) результативных баллов.
Полную версию эксклюзивного интервью с Мисюлем читайте на «Чемпионате»:
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