Новичок «Нью-Джерси» ответил на вопрос, как он отнесётся к возможной отправке в АХЛ

Защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Даниил Мисюль ответил на вопрос, как отнесётся к возможной отправке в Американскую хоккейную лигу.

«Сейчас в любой команде НХЛ куча молодых игроков, и везде огромная конкуренция. Так было бы в любом клубе. Я всегда хорошо относился к конкуренции и готов её выигрывать. Совершенно спокойно отнесусь к тому, если меня отправят в АХЛ. Если надо будет поехать в «Ютику», чтобы через неё пробиваться в НХЛ, то я готов», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

22-летний игрок обороны в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги за «Локомотив» провёл в регулярке и плей-офф 67 матчей, в которых набрал 8 (0+8) результативных баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мисюлем читайте на «Чемпионате»: