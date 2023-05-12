«Я просто старик, стоящий за скамейкой запасных». Бриндамор об игре «Каролины» в плей-офф

Главный тренер «Каролины» Род Бриндамор поделился эмоциями от выхода в финал Восточной конференции. «Харрикейнз» обыграли «Нью-Джерси» в пятом матче серии со счётом 3:2 в овертайме.

«Я очень горжусь этой командой. Я просто старик, стоящий за скамейкой запасных и наблюдающий за их игрой. Я наслаждаюсь тем, как усердно они работают и играют вместе. Это отличная команда», — цитирует Бриндамора пресс-служба НХЛ.

Соперник «Каролины» по следующему раунду плей-офф определится в паре между «Торонто» и «Флоридой». Напомним, в противостоянии «Мэйпл Лифс» и «Пантерз» ведёт флоридский клуб со счётом 3-1. Пятый матч серии состоится завтра, 13 мая, в Торонто.