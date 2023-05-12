«Абсолютный монстр». Главный тренер «Далласа» похвалил Хинца за игру в плей-офф
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Главный тренер «Далласа» Питер Дебур похвалил нападающего «Старз» Роопе Хинца за игру в текущем плей-офф. Форвард оформил дубль и отметился результативной передачей в пятом матче серии с «Сиэтлом» (5:2).
«В этом плей-офф он является для нас абсолютным монстром, причём в самые важные моменты. Очевидно, что это была критически важная игра для нашей команды, и он выходит на лёд и в первые 10 минут матча даёт всем понять, что он здесь, чтобы выигрывать и тащить нашу команду. Он делает это на протяжении всего плей-офф», — цитирует Дебура официальный сайт НХЛ.
Хинц сравнялся с Драйзайтлем в списке лучших бомбардиров текущего плей-офф. На текущий момент на счету Хинца 18 (8+10) очков.
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