Защитник «Автомобилиста» Щемеров получил оффершит от «Амура»

Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение от «Амура», сообщает пресс-служба КХЛ. Согласно регламенту КХЛ у екатеринбургского клуба есть неделя на повторение предложения, если они хотят оставить игрока у себя в клубе.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны составил «-1».

Всего в КХЛ Щемеров провёл 184 матча, в которых отметился 21 очком — забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «-1».