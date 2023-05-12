Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Автомобилиста» Щемеров получил оффершит от «Амура»

Защитник «Автомобилиста» Щемеров получил оффершит от «Амура»
Комментарии

Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение от «Амура», сообщает пресс-служба КХЛ. Согласно регламенту КХЛ у екатеринбургского клуба есть неделя на повторение предложения, если они хотят оставить игрока у себя в клубе.

В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны составил «-1».

Всего в КХЛ Щемеров провёл 184 матча, в которых отметился 21 очком — забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «-1».

Материалы по теме
«Автомобилист» назвал сумму компенсации за форварда Жукенова при переходе в «Нефтехимик»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023