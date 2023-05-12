Защитник «Автомобилиста» Щемеров получил оффершит от «Амура»
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Защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, получил контрактное предложение от «Амура», сообщает пресс-служба КХЛ. Согласно регламенту КХЛ у екатеринбургского клуба есть неделя на повторение предложения, если они хотят оставить игрока у себя в клубе.
В прошедшем сезоне 25-летний защитник провёл 35 матчей в регулярном Фонбет Чемпионате КХЛ и отметился двумя результативными передачами. Показатель полезности игрока обороны составил «-1».
Всего в КХЛ Щемеров провёл 184 матча, в которых отметился 21 очком — забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач. Показатель полезности составил «-1».
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