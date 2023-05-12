Стал известен состав Канады на матч ЧМ-2023 с Латвией

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Латвии состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся соперники по группе B — сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры — в 20:20 мск.

Состав сборной Канады:

Монтембо (Леви);

Мидлтон, Уигар — Лучич, Велено, Бле;

Бир, Бэррон — Фантилли, Макбэйн, Каркон;

Жозеф, Майерс — Куинн, Лотон, Тофоли;

Хант, — Кребс, Гласс, Круз.

Отметим, что сборные Канады и Латвии попали в одну группу с командами Словакии, Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана и Швейцарии. В первом матче группы сборная Чехии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Действующим обладателем турнира является команда Финляндии.