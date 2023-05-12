Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стал известен состав Канады на матч ЧМ-2023 с Латвией

Стал известен состав Канады на матч ЧМ-2023 с Латвией
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Латвии состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся соперники по группе B — сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры — в 20:20 мск.

Состав сборной Канады:

Монтембо (Леви);
Мидлтон, Уигар — Лучич, Велено, Бле;
Бир, Бэррон — Фантилли, Макбэйн, Каркон;
Жозеф, Майерс — Куинн, Лотон, Тофоли;
Хант, — Кребс, Гласс, Круз.

Отметим, что сборные Канады и Латвии попали в одну группу с командами Словакии, Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана и Швейцарии. В первом матче группы сборная Чехии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Действующим обладателем турнира является команда Финляндии.

Материалы по теме
Латвия — Канада. Без России канадцы заскучают
Латвия — Канада. Без России канадцы заскучают
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023