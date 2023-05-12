Стал известен состав Канады на матч ЧМ-2023 с Латвией
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Сегодня, 12 мая, на стадионе «Арена-Рига» в Латвии состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся соперники по группе B — сборные Латвии и Канады. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало игры — в 20:20 мск.
Состав сборной Канады:
Монтембо (Леви);
Мидлтон, Уигар — Лучич, Велено, Бле;
Бир, Бэррон — Фантилли, Макбэйн, Каркон;
Жозеф, Майерс — Куинн, Лотон, Тофоли;
Хант, — Кребс, Гласс, Круз.
Отметим, что сборные Канады и Латвии попали в одну группу с командами Словакии, Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана и Швейцарии. В первом матче группы сборная Чехии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Действующим обладателем турнира является команда Финляндии.
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