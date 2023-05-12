Павелски делит шестое место в истории НХЛ по числу победных шайб в плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Сиэтл Кракен». 38-летний Павелски в 17-й раз в карьере забросил победную шайбу в матче плей-офф. По этому показателю хоккеист делит шестое место в истории Национальной хоккейной лиги с Гленном Андерсоном, Крисом Друри и Майком Босси. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на официальном сайте.

Рекорд НХЛ по этому показателю удерживают Уэйн Гретцки и Бретт Халл, у которых по 24 победные шайбы в плей-офф Кубка Стэнли. Дальше располагаются Джо Сакик и Клод Лемье (по 19), а в пятёрку ещё входит Морис Ришар (18).

Напомним, Павелски в двух шайбах от рекорда НХЛ XXI века по числу точных бросков в одной серии плей-офф. Он забросил семь шайб в матчах с «Сиэтлом». Девять шайб в четырёх матчах серии второго раунда плей-офф 2008 года было у хоккеиста «Детройта» Юхана Франзена.