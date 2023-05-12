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Защитник Беларуси Фальковский отреагировал на сравнения со Здено Харой

Защитник Беларуси Фальковский отреагировал на сравнения со Здено Харой
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Защитник сборной Беларуси и СКА Степан Фальковский прокомментировал поражение от сборной «Россия 25» и высказался о сравнениях с хоккеистом Здено Харой.

«Меня называют белорусским Здено Харой? Думаю, это из-за роста. Момент с Бардаковым? Игровой момент был, он немножко не устоял на ногах. А так я не трогал его вообще. Всё случайно. Ротенберг был недоволен? Конечно, капитан команды как-никак. Игровой момент такой. Недавно продлил контракт со СКА? Мысли были одни – остаться. Спасибо руководству, что продлили со мной контракт. Почему раньше редко приезжал в сборную? Где-то травмы были, где-то ещё что-то. Так я всегда рад приехать в сборную, помочь команде.

С Квартальновым работается хорошо. Он много кричит? Любой тренер где-то подскажет, где-то покричит, где-то похвалит. Нормальные рабочие моменты. Сегодня стартовал чемпионат мира без сборных Беларуси и России? Даже не знаю, что сказать. Надеюсь, что скоро мы вновь будем играть на чемпионате мира.

Слушайте, моментами мы играли неплохо, просто пропустили голы такие… Я вот удалился, пропустили гол. У нас было много моментов, просто не реализовали. Хорошо сыграл вратарь соперника. Будем готовиться к завтрашней игре», — передаёт слова Фальковского корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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