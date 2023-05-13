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Бобровский стал вторым вратарём в истории «Флориды», сделавшим 50+ сейвов в матче плей-офф

Бобровский стал вторым вратарём в истории «Флориды», сделавшим 50+ сейвов в матче плей-офф
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Завершился пятый матч серии полуфинала Восточной конференции, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 3:2 после овертайма. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил по ходу матча 50 сейвов и отметился редким достижением.

Бобровский стал вторым вратарём в истории «Флориды», сделавшим 50+ сейвов в матче плей-офф. В предыдущий раз подобное достижение покорялось Джону Ванбисбруку, совершившему 55 сейвов в матче плей-офф в 1996 году.

Напомним, показатель в 50 сейвов — лучший результат в матчах, в которых существовала потенциальная вероятность выиграть серию.

В полуфинале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Каролиной».

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