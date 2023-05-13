Третьяк — о травме Бардакова: так бывает, хоккеист должен выходить на лёд собранным

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал итоги матча сборной «Россия 25» со сборной Беларуси и отметил травмы Марата Хуснутдинова и Захара Бардакова.

«Травмы Хуснутдинова и Бардакова по ходу турне сборной? Хоккей есть хоккей, ничего не сделаешь. Нет какой-то грязной игры, просто в хоккее такое бывает, никуда от этого не денешься. Хоккеисты должны выходить на площадку собранными. Я думаю, что белорусы не дали нам расслабиться. Они показывают очень хороший хоккей. Хочу сказать, что игра идёт почти на равных, хотя счёт на табло мы видим – 4:1 в нашу пользу.

Хотя вы видите, что соперник нас перебросал, а приз лучшему игроку матча дали нашему вратарю. О чём это говорит? О том, что вратарь очень много спасал, ведь обычно приз лучшему игроку дают нападающему. Видно, что ребята с обеих сторон подустали, отсюда ошибки. Много матчей, переездов, сложно настраиваться. Тем более когда ты побеждаешь то немножко начинаешь отпускать. Именно тогда ты можешь получить травму и даже проиграть», — сказал Третьяк в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, Бардакова травмировал партнёр по СКА Степан Фальковский, попав одноклубнику клюшкой по лицу. Тренерский штаб россиян сообщил, что Бардаков не примет участия в следующем матче.