Нападающий Беларуси Алистров: мы обязаны выиграть два матча с «Россией 25» дома

Нападающий сборной Беларуси Владимир Алистров подвёл итоги матча со сборной «Россия 25» (1:2 Б).

«Хорошая игра от нашей команды. Немного не хватило, проиграли в овертайме. В целом смотрелись неплохо. Не хватило реализации, в третьем периоде было несколько выходов 1 в 0. Надо было забивать и выигрывать в основное время. Пропустили в овертайме – это ключевой момент матча. Мы обязаны выиграть две встречи дома. Будут наши болельщики, это наш шестой полевой игрок. Это должно нам помочь.

Эта серия – хороший опыт. Наша команда молодая. Это огромный плюс для каждого игрока. Работать с Квартальновым интересно, это некий опыт. Все ребята потихоньку к нему привыкают. В целом с ним интересно работать. Усиление в минских матчах? Я ничего не слышал, это вопрос не ко мне», — передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.