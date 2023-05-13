Нападающий Беларуси Алистров: мы обязаны выиграть два матча с «Россией 25» дома

Нападающий сборной Беларуси Владимир Алистров подвёл итоги матча со сборной «Россия 25» (1:2 Б).
«Хорошая игра от нашей команды. Немного не хватило, проиграли в овертайме. В целом смотрелись неплохо. Не хватило реализации, в третьем периоде было несколько выходов 1 в 0. Надо было забивать и выигрывать в основное время. Пропустили в овертайме – это ключевой момент матча. Мы обязаны выиграть две встречи дома. Будут наши болельщики, это наш шестой полевой игрок. Это должно нам помочь.
Эта серия – хороший опыт. Наша команда молодая. Это огромный плюс для каждого игрока. Работать с Квартальновым интересно, это некий опыт. Все ребята потихоньку к нему привыкают. В целом с ним интересно работать. Усиление в минских матчах? Я ничего не слышал, это вопрос не ко мне», — передаёт слова Алистрова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 мая 2023
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
21:05
-
20:10
-
19:37
-
19:21
-
18:52
-
18:35
-
18:06
-
17:08
-
16:58
-
16:21
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00