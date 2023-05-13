Форвард сборной «Россия 25» Глотов: стараемся выиграть везде, куда бы ни приезжали

Нападающий сборной «Россия 25» Василий Глотов, ставший автором победной шайбы в матче с командой Беларуси (2:1 ОТ), подвёл итоги встречи.
«Куда бы мы ни приезжали, везде стараемся выигрывать. Это самое главное. Супер, что у меня иногда получается забивать. В эпизоде с моим голом Федотов был на полшага впереди, в борьбе, хотя на нём был игрок. Я пошёл не ему в помощь, а стал удлинять атаку. Он пробил в бортик, мы побежали два в один. Во втором периоде у меня был момент, но не получилось бросить. Это дало свой отпечаток. Я знал, что если в следующий раз будет аналогичная ситуация, то буду бросать. Разбили нашу тройку с Хайруллиным и Порядиным? У нас все хорошие ребята, мне грех жаловаться. Мы с ними хорошо играем, но ничего страшного. Они и так отлично сыграли. Главное, что мы выиграли. Значит, сработало», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 13 мая 2023
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