Капитан «Далласа» — о седьмом матче с «Сиэтлом»: уверен, там будет сумасшествие
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Капитан «Далласа» Джейми Бенн поделился ожиданиями от решающего седьмого матча серии с «Сиэтлом». В шестом матче серии хоккеисты «Кракен» оказались сильнее со счётом 6:3 и сравняли счёт в серии — 3-3.
«Это то, ради чего вы работаете весь год, чтобы попытаться подняться как можно выше в турнирной таблице, чтобы в такой ситуации провести решающий матч на домашнем льду. Я уверен, что там будет сумасшествие», — цитирует Бенна пресс-служба лиги.
Напомним, в предыдущей серии «Даллас» в шести матчах обыграл «Миннесоту». «Сиэтл» решающий седьмой матч серии с «Колорадо» выиграл на гостевой площадке. Для «Кракен» этот плей-офф является дебютным в истории клуба, который проводит лишь второй сезон в НХЛ.
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