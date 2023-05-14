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«Адмирал» продлил контракт с нападающим Николаем Чебыкиным

«Адмирал» продлил контракт с нападающим Николаем Чебыкиным
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Хоккейный клуб «Адмирал» продлил соглашение с Николаем Чебыкиным до конца сезона-2024/2025, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

Чебыкин присоединился к приморской команде за несколько дней до старта минувшего чемпионата в результате обмена со «Спартаком» на Егора Чезганова. За прошедший сезон нападающий набрал 26 очков (14+12) при показателе полезности «+6», что является для форварда самым результативным сезоном в КХЛ. В плей-офф на счету Чебыкина два гола и две результативные передачи.

Всего в КХЛ 25-летний нападающий провёл 123 матча, в которых набрал 42 очка — забросил 25 шайб и отдал 17 результативных передач. Показатель полезности форварда составил «+15».

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