«Конечно, потряхивало». Фёдоров — о том, как переживал критику в первый год у руля ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров рассказал, как он справлялся с критикой в первый год своей работы на посту главного тренера армейского клуба. Специалист впервые возглавил клуб КХЛ и два раза подряд стал обладателем Кубка Гагарина.

«Да, это было в прошлом сезоне, особенно в начале. Но я не обращал внимания на такие разговоры. Они меня нисколько не трогали. Но я пытался понять причину этих разговоров. Слава богу, времени не хватило в этом копаться. Мне было одно понятно: единственная цель таких «размышлений» — помешать нашей работе, как-то сбить с толку. Я понимаю, кем все эти ненужные статьи писались, по какому поводу, не первый год замужем. Но поначалу для меня было странно, почему так набросились. Ну дайте поработать человеку, чего вы сразу накинулись-то? Ну все проигрывают, все выигрывают, это нормальный путь команды.

Я привыкал к своей новой должности, а ребята привыкали ко мне. Всё-таки я стал их руководителем в очень короткое время, и, конечно же, для них это был определённый стресс. Все прекрасно знали, что на этом поприще мне только предстояло поработать. У игроков, у их родных и близких возникали вопросы. Я эти вопросы понимал, потому что это их здоровье, их карьера, им надо было понимать, как всё будет. Конечно же, нас потряхивало. Ничего страшного, прошли этот опыт, прошли этот путь», — приводит слова Фёдорова «КП Спорт».

Напомним, Фёдоров был назван одним из трёх претендентов на приз лучшему главному тренеру прошедшего сезона КХЛ.