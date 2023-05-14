Черкас: растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирает его

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал введение перекрёстного плей-офф в КХЛ и выразил сожаление, что в лиге не работает система драфта.

«Введение перекрёстного плей-офф может как-то изменит положение сил в КХЛ? Сомневаюсь, Запад чаще выигрывает Кубок Гагарина. Но можно пробовать. Правда, есть ещё и финансовая сторона вопроса. Путешествовать из Владивостока в Москву и обратно — достаточно накладно. А если из Новосибирска или Омска во Владивосток, то намного ближе… Может, стоит попробовать, как в МХЛ, вводить перекрёстный плей-офф с полуфиналов. Надо разговаривать с клубами, всё считать, финансовая ситуация непростая.

Почему мы не можем равняться на НХЛ, где в первом раунде вылетают финалист и обладатель Кубка Стэнли, плюс победитель регулярного чемпионата? Всё очень просто. Мы собираем лучших только по России и к нам практически не едут иностранцы. Из-за бойкота, дураки! В НХЛ же игроки со всего мира, поэтому выравнивание команд очень легко происходит. Плюс другая система распределения молодых игроков. Её пытались и у нас внедрить, но в России драфт не работает, клубы привязаны к школам. Получается, ты растишь игрока, вкладываешь деньги, а ЦСКА или «Ак Барс» забирает его. Этот драфт КХЛ — абсурд!» — приводит слова Черкаса «Спорт уик-энд».