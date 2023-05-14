Экс-тренер СКА: в феврале у многих заканчивается сезон и начинается дуракаваляние

Бывший вратарь и тренер СКА Сергей Черкас рассказал, что необходимо сделать в отсутствие международных турниров в России.

«Можно ли сделать вывод по матчам с Беларусью и Казахстаном об уровне нашей команды? Отсутствие на чемпионатах мира даёт нам возможность заниматься развитием внутреннего хоккея. Спокойно готовить игроков, чтобы они росли. КХЛ — достаточно сильная для этого лига. Когда откроется окно для международных матчей, надо быть готовым. НХЛ же варится в собственном соку, не смотрит на сборные. И на чемпионаты мира едут только хоккеисты, свободные от плей-офф. Основное внимание уделяют своему чемпионату, и нам по этому пути надо идти.

Сейчас есть время и возможность подумать о развитии школ, о том, как сделать успешной систему подготовки. В тоже время надо сохранить институт сборных, что сейчас и происходит. Можно как угодно сейчас эту команду назвать. Рано или поздно, но мы вернёмся на международные турниры.

Продлить сезон до июня, — по примеру НХЛ? Пока чемпионатов мира нет, сезон можно и удлинить. Что мешает? У всех контракты до 30 апреля. Но у нас для тех, кто не попал в плей-офф, всё заканчивается в феврале. Что им делать?

Отпуск у игроков по полгода — это никуда не годится. В сентябре начинают, в феврале заканчивают. И потом начинается дуракаваляние. Поэтому надо думать, как данную проблему решить. Удлинение сезона — это не так и плохо», — цитирует Черкаса «Спорт уик-энд».

В феврале 2023 года Международная федерация хоккея продлила отстранение сборных России и Беларуси на весь сезон-2023/2024.