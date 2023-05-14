21-летний защитник «Оттавы» присоединился к сборной США

21-летний защитник «Оттавы Сенаторз» Тайлер Клевен присоединился к сборной США, сообщает официальный сайт национальной команды.
В регулярном сезоне-2022/2023 игрок обороны сыграл за «Сенаторз» восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету Клевена 35 игр и 18 (8+10) результативных баллов за «Университет Северной Дакоты» в NCAA.
Уроженец Фарго (Северная Дакота) впервые сыграет на взрослом чемпионате мира. У Тайлера есть опыт выступления на молодёжных чемпионатах мира. В 2021 году защитник помог сборной США выиграть золотые медали МЧМ. Ожидается, что Клевен прибудет в Тампере завтра.
Напомним, сборная США одержала две победы кряду и возглавляет группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая.
- 14 мая 2023
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