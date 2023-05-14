Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

21-летний защитник «Оттавы» присоединился к сборной США

21-летний защитник «Оттавы» присоединился к сборной США
Аудио-версия:
Комментарии

21-летний защитник «Оттавы Сенаторз» Тайлер Клевен присоединился к сборной США, сообщает официальный сайт национальной команды.

В регулярном сезоне-2022/2023 игрок обороны сыграл за «Сенаторз» восемь матчей, в которых отметился двумя результативными передачами. Также на счету Клевена 35 игр и 18 (8+10) результативных баллов за «Университет Северной Дакоты» в NCAA.

Уроженец Фарго (Северная Дакота) впервые сыграет на взрослом чемпионате мира. У Тайлера есть опыт выступления на молодёжных чемпионатах мира. В 2021 году защитник помог сборной США выиграть золотые медали МЧМ. Ожидается, что Клевен прибудет в Тампере завтра.

Напомним, сборная США одержала две победы кряду и возглавляет группу А. В следующем матче американская сборная встретится со сборной Германии 15 мая.

Материалы по теме
Хоккеист сборной США завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы
«Они застали нас врасплох». Форвард США — о начале матча с Венгрией
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023